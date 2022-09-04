Армянские военные обстреляли Кельбаджарский район

4 сен. 18:49

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что сегодня вечером подразделения Вооруженных сил Армении с позиций на госгранице в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Зеркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из оружия различного калибра позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района.

В Минобороны добавили, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.