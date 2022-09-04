Россия поставила вопрос о переезде ООН из США

4 сен. 18:18

Заинтересованные стороны действительно обсуждают вопрос о переносе штаб-квартиры Организации объединенных нацией из Нью-Йорка, об этом заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь" Армену Оганесяну в рамках программы "Визави с миром".

"Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается. В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с Секретариатом ООН", - напомнил дипломат.

Он обратил внимание на то, что сейчас часто принимающая сторона, то есть Вашингтон, нарушает положения этого соглашения: можно найти довольно много примеров, когда возникают проблемы с визами для членов российских делегаций, отправляющихся на мероприятия ООН в Нью-Йорк.

Дробинин подчеркнул, что США взяли на себя обязательство выдавать такие визы безо всяких проволочек, независимо от каких-то других вопросов, и не делают этого.

Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД сообщил и о наличии других проблем, которые сейчас обсуждаются с Секретариатом ООН.

"Эти вопросы ставятся, и я могу подтвердить, что это не праздный вопрос - перенос "столицы" ООН. Это ведь касается не только России, но и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас количество этих стран увеличивается, и будет увеличиваться. Поэтому, нашим американским коллегам надо будет как-то определяться, что для них важнее", - заключил Дробинин.