Хлопок начали собирать в Узбекистане

4 сен. 17:59

В Сырдарьинской области Узбекистана стартовал хлопкоуборочный сезон, передает информационное агентство "УзА".

Ранней весной хлопчатник был высажен на площади 75,5 тыс га. В общей сложности в республике планируется собрать 250 тыс т хлопка.

В Сардобинском районе в хлопково-текстильном кластере "Сардоба Универсал Кластер" состоялся семинар по качественному и своевременному сбору урожая. Ответственные лица отраслевых предприятий и организаций, руководители хлопково-текстильных кластеров обсудили вопросы обеспечения приемлемых условий для сборщиков и оплаты труда.

В мероприятии, запустившем хлопкоуборочный сезон, участвовал хоким Сырдарьинской области Гафурджон Мирзаев.