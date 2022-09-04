Крыша жилого дома сгорела в Абовяне, есть пострадавший

4 сен. 16:54

Крупный пожар произошел в городе Абовян, об этом сообщает МЧС Армении.

Сигнал о ЧП поступил в 12.51. Горела крыша жилого дома. Огонь тушили пять боевых расчетов.

Возгорание удалось локализовать в 14:18, полностью потушить в 14:51.

Огонь уничтожил около 120 кв м изогама, деревянные конструкции крыши и предметы быта.

В результате пожара есть пострадавший, это мужчина 1977 г.р. С ожогами различной степени он был доставлен в медцентр Абовяна, затем его перевезли в Национальный ожоговый центр в Ереване.