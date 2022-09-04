Режим ЧС ввели в Костанайской области из-за лесных пожаров

4 сен. 16:46

Власти Костанайской области ввели режим ЧС местного масштаба из-за бушующих с пятницы лесных пожаров.

"С резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь, проживание и питание", - отметили в администрации региона.

На данный момент в пунктах эвакуации остаются порядка 200 человек. Многие из ранее эвакуированных вернулись по домам, другие перебираются на время к родственникам.

На сегодня пламя повредило и уничтожило более 100 домов, погиб один человек, пострадали 10, трое из них - сотрудники МЧС. Площадь пожара достигла 43 тыс га.