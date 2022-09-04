Мировой рекорд по коннице в черкесках установили в Кабардино-Балкарии

4 сен. 16:31

Массовый конный поход в черкесках к 100-летию создания Кабардино-Балкарской Республики прошел сегодня в регионе, рассказали в пресс-службе администрации Баксана.

"В конном проходе приняли участие всадники из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии. Участвовали 525 всадников", - цитирует представителя мэрии ТАСС.

К участникам обратился глава КБР Казбек Коков. По его словам, поход говорит о том, что местные жители сохраняют свои традиции, культуру, любовь к коневодству и родной язык.

Во время похода был установлен мировой рекорд - "Самая массовая конница в черкеске".