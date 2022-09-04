Глава Минобороны Израиля выбрал нового главу Генштаба

4 сен. 16:14

Министр обороны Израиля Бени Ганц решил назначить Герци Халеви на пост главы Генштаба Армии обороны страны, сейчас он занимает должность замглавы ГШ. Такое сообщение распространила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

"Министр обороны назначил генерал-майора Герци Халеви 23-м начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля", - цитирует его ТАСС.

В пресс-службе правительства отметили, что решению о назначении предшествовала тщательная оценка, длившаяся в течение нескольких месяцев.

По информации израильского государственного радио Kan, в течение недели министр направит кандидатуру Халеви в комиссию по назначениям на руководящие посты, а затем вынесет это назначение на утверждение кабмина.