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Глава Минобороны Израиля выбрал нового главу Генштаба

Глава Минобороны Израиля выбрал нового главу Генштаба

Министр обороны Израиля Бени Ганц решил назначить Герци Халеви на пост главы Генштаба Армии обороны страны, сейчас он занимает должность замглавы ГШ. Такое сообщение распространила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

"Министр обороны назначил генерал-майора Герци Халеви 23-м начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля", - цитирует его ТАСС.

В пресс-службе правительства отметили, что решению о назначении предшествовала тщательная оценка, длившаяся в течение нескольких месяцев.

По информации израильского государственного радио Kan, в течение недели министр направит кандидатуру Халеви в комиссию по назначениям на руководящие посты, а затем вынесет это назначение на утверждение кабмина.

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