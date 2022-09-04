Пашинян приедет на ВЭФ во Владивостоке

4 сен. 15:36

Армянский премьер Никол Пашинян примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, во Владивосток, где пройдет форум, приедут премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.

"Вместе с президентом России в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу", - сказано в сообщении.