Потерявшим дома при пожаре казахстанцам выплатят компенсации

4 сен. 14:35

Казахстанский "Народный банк" выдаст лишившимся крова из-за лесных пожаров жителям Костанайской области по 1 млн тенге, сообщает пресс-служба финансовой организации.

"Halyk Bank направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое - аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости", - сказано в сообщении.

Кроме того, руководство организации спишет действующие кредиты в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов.

В свою очередь в МЧС Казахстана заявили, что по инициативе депутатов Мажилиса парламента Казахстана формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.