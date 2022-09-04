Еще 12 судов с продовольствием покинули Украину

4 сен. 14:22

Из украинских портов вышло еще 12 сухогрузов с продовольствием, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

"Вывоз сельхозпродукции из портов Украины осуществляется под контролем Совместного координационного центра. Сегодня утром с Украины вышли еще 12 судов, груженных продовольствием", - сказано в сообщении.

Вывоз сельхозпродукции осуществляется по гуманитарному коридору, который контролируют сотрудники СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, направляющихся на Украину.