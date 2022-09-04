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Турция ждет миграционную волну из Европы

Турция ждет миграционную волну из Европы

Советник турецкого лидера, представитель президентского совета по экономической политике Йигит Булут заявил, что минимум миллион европейцев планируют перезимовать в Турции.

"Минимум миллион граждан стран ЕС, которым отключили газ, приступили к действиям, чтобы провести эту зиму в Турции. Отели в Стамбуле, Измире, Анталье и во многих других провинциях будут переполнены, европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья", написал он в Twitter.

Саму ситуацию с отключением газа в Европе Булут назвал "божественной справедливостью". "Не продешевите", - добавил советник, адресуя свои слова арендодателям.

Ранее Замглавы гендиректората ЕК по энергетике Метильда Версдорфер сообщила, что 13 европейских стран перестали получать газ из России или получают его в ограниченном объеме после приостановки поставок по "Северному потоку". Она признала, что только усилиями по диверсификации поставок энергетический кризис в Европе невозможно преодолеть. Также замглавы все государства Евросоюза продолжать усилия по сокращению потребления газа. 

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