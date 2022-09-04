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Авиашоу с вертолетами МИ-8 и МИ-24 пройдет в День города в Пятигорске 

Авиашоу с вертолетами МИ-8 и МИ-24 пройдет в День города в Пятигорске 

Показательное выступление вертолетов МИ-8 и МИ-24 пройдет на Дне города в Пятигорске 11 сентября, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале. 

В воскресенье же в Парке Победы ожидается концерт. Выступят военный оркестр Северо-Кавказского округа Росгвардии, образцово-показательный оркестр войск нацгвардии РФ из Москвы и ансамбля песни и пляски СКО войск нацгвардии. 

Помимо этого, горожане смогут побывать на выставке военной техники, увидеть показательные выступления кинологов и выучить приемы рукопашного боя. 

Напомним, Пятигорск отмечает свое 242-летие. Десятого сентября состоится концерт с участием Алексея Чумакова. 

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