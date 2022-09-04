Авиашоу с вертолетами МИ-8 и МИ-24 пройдет в День города в Пятигорске 

4 сен. 13:56

Показательное выступление вертолетов МИ-8 и МИ-24 пройдет на Дне города в Пятигорске 11 сентября, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

В воскресенье же в Парке Победы ожидается концерт. Выступят военный оркестр Северо-Кавказского округа Росгвардии, образцово-показательный оркестр войск нацгвардии РФ из Москвы и ансамбля песни и пляски СКО войск нацгвардии.

Помимо этого, горожане смогут побывать на выставке военной техники, увидеть показательные выступления кинологов и выучить приемы рукопашного боя.

Напомним, Пятигорск отмечает свое 242-летие. Десятого сентября состоится концерт с участием Алексея Чумакова.