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Международный фестиваль "Дни белых журавлей" стартует в Махачкале

Международный фестиваль &quot;Дни белых журавлей&quot; стартует в Махачкале

В Театре поэзии в Махачкале стартует международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", который ежегодно проводится под эгидой ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба театра.

С 6 по 8 сентября в галерее Театра поэзии будет работать фотовыставка "Поэт аула и планеты". Также 8 сентября начнется проект "Открытый микрофон", где прозвучат стихотворения Расула Гамзатова. В тот же день состоится и "Вечер российской поэзии".

Фестиваль "Дни Белых журавлей" проводится с 1986 года. Он был учрежден Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии, в память о павших на полях сражений воинах. После ухода из жизни великого поэта фестиваль стал называться "Международный Гамзатовский фестиваль "Дни Белых журавлей" и приурочен к дате рождения Гамзатова – 8 сентября.

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