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Турция нейтрализовала особо опасного террориста на севере Ирака

Турция нейтрализовала особо опасного террориста на севере Ирака

Национальная разведывательная организация Турции нанесла точечные удары в районе Синджар на севере Ирака, которые нейтрализовали одного из лидеров Рабочей партии Курдистана Бедирхана Аби под кодовым именем Дарав Гевда, пишет "Анадолу".

Аби вступил в ряды террористов в 2011 году, занимаясь преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее он отправился в иракский район Синджар, где продолжил заниматься террористической деятельностью.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников силовых структур.

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