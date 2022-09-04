Пропавшая в августе юная ставропольчанка нашлась на черноморском побережье

4 сен. 12:58

Жительницу ставропольского села Ореховка нашли живой у Черного моря, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Уголовное дело было возбуждено после ее исчезновения. 17-летняя девушка была найдена в Адлере Краснодарского края. Как оказалось, беглянка хотела самостоятельно пожить.

В ведомстве отметили, что в отношении несовершеннолетней никаких преступлений совершено не было. С ней будет проведена воспитательная беседа, а все ее путешествие будет описано в протоколах.

Ранее 17-летняя Даша Никульникова была объявлена в розыск. 23 августа она ушла из дома и не вернулась.