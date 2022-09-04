Упавшее дерево задержало более десяти поездов в Сочи

4 сен. 12:41

В Сочи задержаны не менее десяти поездов дальнего следования из-за упавшего дерева и нарушения контактной сети, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 02:27 мск на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Вследствие происшествия на время до 3 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования", - сказано в сообщении.

В СКЖД отметили, что задержаны поезда, следовавшие из Воркуты, Орска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Москвы, Тамбова, Кисловодска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Барнаула, Казани, Красноярска. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов", - добавили в пресс-службе.