За пожары в Костанае взялась Генпрокуратура Казахстана

4 сен. 11:43

В связи с возникновением крупных пожаров в Костанайской области Казахстана начато расследование, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Отмечается, что расследования начаты по фактам неосторожного обращения с огнем и нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, в результате лесных пожаров в Костанайской области пострадали 10 и погиб один человек. Площадь возгорания составила 9,4 тыс га. Также 3 сентября в Костанае вспыхнул оружейный магазин, возгорание повредило соседние частные жилые дома и несколько машин. Погибли четверо человек.