Германии предсказали массовые митинги

4 сен. 11:29

Антиправительственные демонстрации наподобие пражских могут добраться и до Германии, пишет немецкое издание Die Welt.

Политики ФРГ опасаются, что левые и правые силы страны, которых не устраивает энергетическая политика и вынос на первый план интересов Украины, а не Германии, объединят свои силы.

"По сравнению с этим то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на детский день рождения", — цитирует газета главу Управления по защите конституции Тюрингии Штефана Крамера.

Ранее десятки тысяч митингующих в Праге обвинили руководство в нежелании налаживать отношения с Москвой и в отсутствии поддержки жителей страны. Участники акции выкрикивали лозунги "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас".