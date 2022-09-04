Баста и Стас Михайлов поздравят КЧР со 100-летием 

4 сен. 10:57

Российские исполнители Баста, Зара и Стас Михайлов приедут в Черкесск на празднование 100-летия республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

К вековому юбилею и Дню города подготовлена насыщенная праздничная программа.

6 сентября на центральной площади города в 19:00 откроется светомузыкальный фонтан в обновленном главном сквере под выступление камерного оркестра. Также состоится концерт певцов Ислама Итляшева и Султана Лагучева, группы "5sta Family". Жителям и гостям столицы КЧР представят лазерное шоу и фейерверк, - пишет cherkessk09.ru.

7 сентября в 16:00 на реконструированном стадионе "Нарт" состоится гала-концерт к 100-летию республики. Для зрителей выступят Зара, Стас Михайлов, Баста, Ренат Джанибеков и Ислам Итляшев.