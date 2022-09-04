"Грузия сохранила экономическое развитие"

4 сен. 10:44

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о двузначном экономическом росте в стране, несмотря на вызовы, с которыми столкнулся мир.

"Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то время, как весь мир стоит перед огромными вызовами. Рецессия почти везде, а мы сохранили в первую очередь мир, стабильность и сильное экономическое развитие", - цитирует его Sputnik Грузия.

Также он объявил о строительстве в Батуми двух искусственных полуостровов и одного острова ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций, на первую фазу будет потрачено около $100 млн. Кроме того, работа найдется два двух тыс местных жителей.

"Сегодня наша страна нуждается в реализации именно таких проектов, в сильном экономическом развитии и прогрессе, который, безусловно, создаст больше рабочих мест, больше доходов, больше богатства и принесет большего благосостояния для наших граждан, - это наше общее желание, задача и мечта", - подчеркнул глава правительства.