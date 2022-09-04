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В Кремле рассказали о факторах, которые будут влиять на очное участие Путина в G20

В Кремле рассказали о факторах, которые будут влиять на очное участие Путина в G20

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед участием президента Владимира Путинам в саммите "Большой двадцатки" будут учтены все факторы, включая безопасность.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин приедет на Бали, где пройдет саммит G20.

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