В Кремле рассказали о факторах, которые будут влиять на очное участие Путина в G20

4 сен. 10:29

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что перед участием президента Владимира Путинам в саммите "Большой двадцатки" будут учтены все факторы, включая безопасность.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", - цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин приедет на Бали, где пройдет саммит G20.