В Казахстане происходит лесная катастрофа

4 сен. 10:01

ЗАГ: Пожары охватили Костанай

Свыше 100 строениям нанес ущерб лесной пожар в Костанайской области Казахстана, в регион продолжают пребывать силы и техника: 15 автоцистерн, 2 вахтовки, служебный автомобиль, 98 спасателей, два вертолета с водосливными устройствами, сообщает пресс-служба ДЧС по региону.

"Начиная с 16:00 по местному времени 3 сентября, зарегистрирован переход пожара на жилые строения села Озерное, Лесное, Аманкарагай, территорию Аманкарагайской нефтебазы. В настоящее время огнем уничтожено и повреждено 108 строений", - сказано в сообщении.

Глава МЧС Казахстана Юрий Ильин рассказал, что в результате возгорания погиб мужчина 1936 года рождения. Его тело было обнаружено при разборе завалов в селе Аманкарагай. При этом ранее в ведомстве сообщалось о 10 пострадавших.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек, из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, он заявил, что площадь пожара в регионе увеличилась до 43 тыс. га из 106 тыс лесного фонда. "Имеется восемь активных очагов, где вероятно возникновение возгорания, в том числе верхового", -добавил Ильин.

Власти страны также отреагировали на чрезвычайное происшествие. Так, премьер Алихан Смаилов поручил незамедлительно приступить к восстановлению домов. "Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки", - подчеркнул он.

Отмечается, что движение поездов и машин, задержанное из-за пожаров, восстановлено. "В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге - поезда №82, 43, 51, 37, 622, всего - 908 пассажиров", - заявили в пресс-службе.

Стоит добавить, что, помимо лесного пожара, в Костанае загорелся и оружейный магазин, в результате чего погибли два человека. Также в больницу с 50% ожогов тела доставили директора магазина. Площадь возгорания составила 2,5 тыс кв м, в ликвидации участвовали 75 спасателей и 27 единиц техники. Пожар распространился на 8 частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом две машины.