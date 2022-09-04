4 сен. 8:19

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, с понедельника на Кубани и в Крыму начинается бархатный сезон.

"В Крыму в Симферополе с понедельника понижение температуры, 23-24 градуса будет в первой половине следующей недели. В Ялте тоже 22-24 градуса будет. Это действительно элементы бархатного сезона", - приводит его слова ТАСС.

То же самое произойдет в Краснодарском крае: в начале недели температура воздуха в тени снизится до 25-26 градусов с понижением ночью до 17-18 градусов.

Бархатный сезон на российском берегу Черного моря продлится почти до середины октября. "Это связано с тем, что температура воды очень высокая, вода очень "жадная" к солнечной энергии, накапливает ее, затем долго ее отдает. Сейчас температура воды в Крыму – 26-27 градусов. В Туапсе, Геленжике и Сочи – 27, а в Анапе – 28 градусов", - пояснил Роман Вильфанд.