В Wizz Air рассказали о планах в Грузии

4 сен. 5:12

Венгерский лоукостер Wizz Air намерен расширить деятельность на авиационном рынке Грузии в ближайшие годы. Об этом говорилось на встрече представителя Wizz Air с замглавы Минэкономики Мариам Квривишвили и директором Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе в Тбилиси.

"Мы, конечно же, говорили о дальнейшем углублении наших отношений, что будет способствовать развитию туристической и авиационной сферы в нашей стране, в том числе добавлению новых направлений. Уверены, что совместными усилиями у нас в будущем появятся очень интересные проекты", - отметила Квривишвили, передает AviaPort.ru.

В настоящее время Wizz Air осуществляет регулярные перелеты из Кутаиси по более чем 20 направлениям Европы.

Обсуждались перспективы роста активности авиакомпании на авиационном рынке Грузии и дальнейшие планы на зимний и летний сезоны 2023 года.

По словам главы отдела развития аэропортов компании Wizz Air Владислава Ильина, компания с нетерпением ждет возможности еще больше расширить свою деятельность в Грузии.