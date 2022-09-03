Токаев распорядился о тушении пожара в Костанайской области

3 сен. 23:09

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев распорядился о выделении финансирования для скорейшего тушения масштабного пожара в Костанайской области, достигшего к вечеру площади в 9400 га.

"Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Также по поручению президента будет уделено особое внимание защите граждан от лесных пожаров. Координацией госорганов, задействованных в зоне ЧП в Костанайской области, занимается глава президентской администрации Мурат Нуртлеу и помощник Токаева, секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов.

На месте пожаров уже побывали премьер-министр Алихан Смаилов, глава МЧС Юрий Ильин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.