В часть Махачкалы вернулся свет

3 сен. 21:58

Как сообщили сегодня в администрации Махачкалы, ремонтникам удалось восстановить подачу электроэнергии в дома свыше 40 тыс жителей столицы Дагестана.

Напомним, что сегодня на подстанции в Махачкале произошла авария, из-за которого махачкалинцы остались без света. В настоящее время электрики продолжают работать над устранение локальных нарушений.

"Электроснабжение потребителей восстановлено. При выявлении локальных проблем заявки будут отрабатываться индивидуально", - сказано в сообщении махачкалинской администрации.

В центральной части города нет электричества в отдельных точках из-за ограничения нагрузки на ЛЭП. Ограничения сохранятся, пока состояние инфраструктуры не будет возвращено в норму.

"Перегрузка ЛЭП может вывести энергообъект из строя на длительное время, так как требуется ее диагностика и последующие ремонтно-восстановительные работы", - пояснили в администрации Махачкалы.