Арсен Захарян может переехать из "Динамо" в "Челси" зимой

3 сен. 21:28

Член совета директоров московского ФК "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил Спорт-Экспресс, что полузащитник Арсен Захарян может перебраться в английский "Челси" уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что "Челси" запросил у "Динамо" Захаряна неделю назад, однако в летнее трансферное окно клуб не стал передавать англичанам своего полузащитника.

"Нам очень лестно, что к Арсену проявляют интерес такие клубы, как "Челси". Сделка не произошла сейчас, потому что, скорее всего, у клуба-покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции. Мы не можем оказаться в ситуации, где у нас нет игрока и нет денег", - пояснил Гафин.

Однако зимой у сделки есть шанс. "Мы очень плотно общаемся с "Челси", клуб сохраняет интерес. Да, вы правы, зимой сделка может состояться", - подтвердил он.