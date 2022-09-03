Лесные пожары в Казахстане выросли за день в три раза

3 сен. 21:14

Как сообщили сегодня в МЧС Казахстана, к вечеру воскресенья общая площадь лесных пожаров в Костанайской области составила 9400 га. При этом ранее утром охваченные огнем территории занимали лишь 3 тыс га.

Пожар возник на севере Казахстана накануне, из-за жары и сильного ветра он стал крайне быстро распространяться, МЧС приняло решение об эвакуации близлежащих сел. На данный момент известно об эвакуации 1841 человека.

Лесной пожар тушат 350 человек на 51 единице спецтехники, трех вертолетах и четырех пожарных поездах.

В МЧС Казахстана подчеркнули, что в других местах Костанайской области пожарная опасность остается на чрезвычайно высоком уровне.