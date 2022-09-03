Кинофестиваль DokuBaku пройдет в Баку в сентябре

3 сен. 20:58

Международный фестиваль документального кино DokuBaku с 21 по 25 сентября в шестой раз объединит кинематографистов из разных стран в азербайджанской столице.

Жюри, в состав которого пойдут 15 экспертов из разных стран, будет оценивать фильмы в трех категориях: "Лучший полнометражный документальный фильм", "Лучший короткометражный документальный фильм" и "Лучший фильм вне основного конкурса", - сообщает сайт фестиваля dokubaku.az.

Среди членов жюри лауреат Каннского кинофестиваля и член жюри Американской киноакадемии Сергей Дворцевой, всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения, обладатель многочисленных международных премий, в том числе премии ЮНИСЕФ, кавалер ордена "За заслуги" (Франция) Реза Дегати, обладательница премии "Эмми", номинант на премию "Оскар", продюсер Кирстин Барфод.

Специальный гость фестиваля - польский режиссер и сценарист документальных и художественных фильмов, лауреат многих кинофестивалей Павел Лозиньский, он представит свой фильм "Кино с балкона".