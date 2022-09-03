"Краснодар" победил "Сочи" в столице Кубани

3 сен. 20:42

Сегодня в Краснодаре состоялся матч восьмого тура Мир - РПЛ между футбольными клубами "Краснодар" и "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Все три гола были забиты во второй половине матча. Краснодарцы забили дуплетом: Олакунле Олусегун на 49-й минуте и сразу же Эдуард Сперцян на 52-й минуте. Сочинцы тут же постарались отыграться: на 65-й минуте ворота "Краснодара" поразил Георгий Мелкадзе, но дальше хозяева не пропустили ни одной атаки.

Таким образом, "Краснодар" уже в третий раз подряд выигрывает у "Сочи" в матчах РПЛ. Эта победа позволила кубанскому клубу выйти на второе место турнирной таблицы – сейчас у него те же 17 очков, что и у "Зенита", которому восьмой матч предстоит завтра.

"Сочи" с 13 очками остался на шестой позиции.