СМИ: нефтегазовые доходы России выросли на 40% после введения санкций

3 сен. 20:29

Парадоксальную картину западных санкций против российских углеводородов раскрыл сегодня французский аналитик Франус Ленгле на канале RTL в Люксембурге: ограничения США, ЕС и некоторых других стран не только не снизили доходы России от экспорта нефти и газа, но и помогли увеличить их.

Ленгле сообщил, что нефтегазовые доходы России с марта по август 2022 года выросли на 40%. "Россия буквально купается в деньгах, и не вопреки, а именно что благодаря санкциям. Санкции подняли цены, развязали рыночные спекуляции. Сейчас Россия продает немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег", - пояснил аналитик.

В итоге санкции бьют только по самим странам Запада, где резко растет инфляция, в то время как Россия продолжает зарабатывать. "Европейские страны заплатили Путину более 86 млрд евро с 24 февраля. Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, и за это время из Европы в Россию ушло более 300 тыс евро, и это не считая другие страны", - заключил Ленгле.