Иран залил в Персидский залив еще 500 тыс баррелей нефти

3 сен. 20:15

Иранская нефтяная компания "Континентальное плато" сообщила о завершении реконструкции и ремонта 4-го нефтяного резервуара в районе Бехреган в водах Персидского залива.

Благодаря восстановлению четвертого резервуара компания смогла закачать в свои хранилища в Персидском заливе еще 500 тыс баррелей нефти, пишет ИРНА.

Уточняется, что в течение трех месяцев будут возвращены в эксплуатацию 5-й, 6-й и 8-й резервуары в Бехрегане (общей мощностью в 1,3 млн баррелей) и резервуар в районе Харг мощностью 250 тыс баррелей. Это увеличит объемы хранения иранских нефти и конденсата на 28%.