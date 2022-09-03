В Армении отпустили под залог высокопоставленного военного мошенника

3 сен. 19:57

Отправленный в отставку командующий ракетно-артиллерийскими войсками ВС Армении, генерал-майор Армен Арутюнян был выпущен на свободу под залог, о чем сообщил его адвокат Акоп Енокян.

Как пишет Спутник-Армения, Енокян отказался называть сумму залога, понадобившуюся для выхода из тюрьмы высокопоставленного военнослужащего, обвиненного в мошенничестве с артиллерийскими снарядами. При этом оказалось, что Арутюнян вышел на свободу еще в августе, однако публично об этом не сообщалось.

Напомним, что Армен Арутюнян был задержан 17 июня после отставки в феврале. Следствие обвинило его в покупке старых чешских снарядов, которые не позволяли вести прицельный огонь и не разрывались.