От Ислама Махачева ждут досрочной победы в бою за пояс UFC

3 сен. 19:43

Боец UFC Марвин Веттори заявил сегодня, что российский боец MMA Ислам Махачев почти наверняка победит бразильца Чарльза Оливейру в поединке за чемпионский пояс в легком весе.

"Ислам сильнее и стабильнее Оливейры. Махачев финиширует Чарльза. Думаю, что и в борьбе Махачев сильнее", - приводит ТАСС слова Марвина Веттори.

Боец добавил, что у Махачева есть еще одно преимущество – легендарный чемпион UFC в поддержке: "У него будет в углу Хабиб Нурмагомедов – это дополнительное преимущество".

Напомним, что бой Махачева и Оливейры назначен на 22 октября. Встреча пройдет в Абу-Даби.