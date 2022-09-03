Возле Батуми появится искусственный остров

3 сен. 19:27

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили презентовал сегодня проект строительства искусственного острова в Черном море возле Батуми. Остров будет называться "Батуми айленд", и вместе с двумя искусственными полуостровами он составит современный развлекательно-рекреационный комплекс.

Гарибашвили подчеркнул, что государство участвовать в реализации проекта не будет. "Мы начинаем уникальный проект мирового уровня, который действительно является выдающимся в нашем регионе… Уверен, что он будет способствовать росту и так сильной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Полуострова и остров будет строить "Амбасадори групп", стоимость одной только первой фазы составит $100 млн, на проекте будут работать до 2 тыс местных жителей. Под проект будут застроены 90 га земли в батумских поселениях Барцхана и Тамар.

Ираклий Гарибашвили заверил жителей Батуми, что "Амбасадори групп" прошла все процедуры легализации проекта, включая проверку на стандарты экологии и безопасность. "Этому дню предшествовали подготовительные работы в течение года. Проведены детальные геологические исследования", - добавил премьер-министр Грузии.