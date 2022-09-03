Жилье в Ереване дорожает с каждой неделей

3 сен. 18:58

Госкомитет кадастра недвижимости опубликовал сегодня статистику продаж жилья в Ереване в июле 2022 года, согласно которой недвижимость в столице Армении продолжает дорожать.

В сравнении с предыдущим месяцем стоимость 1 кв м жилья в Ереване увеличилась на 0,2%, а в сравнении с прошлым июлем – на 16,1%. За год квартиры в Центральном районе армянской столицы подорожали на 19% (1 кв м в этом июле составил порядка $1830 за кВ м).

В других района Еревана цены за год также выросли на 11-16%, средняя цена квадратного метра колеблется от $830 до $1300.

Эксперты связывают рост цен с резким увеличением потока мигрантов из России, Украины и Беларуси – при том, что статистика Госкомитета кадастра недвижимости касается только купли-продажи квартир. Аренда квартир в Армении редко закрепляется договором, а потому в статистику не попадает.