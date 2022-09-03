США решили согласиться на ядерную сделку с Ираном

3 сен. 18:44

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте США сообщил сегодня, что в Администрации президента Джозефа Байдена недавно была определена окончательная позиция по ядерной сделке с Ираном. Решено, что ее заключение является оптимальным вариантом для Вашингтона.

Об этом рассказали на саудовском телеканале "Аль-Арабия". Источник телеканала уточнил, что Вашингтон считает лучшим сценарием восстановление СВПД.

"Мы подчеркиваем сотрудничество с Ираном для выявления и исследования следов урана на ядерных объектах страны", - сказал чиновник Госдепартамента.

Напомним, что Вашингтон недавно получил ответ МИД Ирана на предложения США по ядерной сделке и СВПД. В Тегеране подчеркнули, что иранский подход к возрождению сделки является конструктивным.