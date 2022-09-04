Спасет ли Катар иранскую ядерную сделку

Катар прилагает колоссальные усилия, играя роль посредника между США и Ираном в вопросе восстановления ядерного соглашения. По мнению аналитиков, Катар идет по пути Омана, который сыграл важную роль в заключении ядерной сделки в 2015 году.

Как отмечает Middle East Eye, поддерживая тесные экономические и дипломатические связи и с Вашингтоном, и с Тегераном, Катар взял на себя инициативу повторить действия Омана, благодаря которым в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий: Оман смог обеспечить непрямые и прямые переговоры между двумя соперниками. Иран рассматривает Катар в качестве надежного стратегического партнера, одного из немногих в Персидском заливе, не относящегося враждебно отношения к Тегерану. Объемы торговли между двумя странами небольшие и в 2021 году составили всего $200 млн. Однако по вопросам внешней политики взгляды Тегерана и Дохи сходятся, у них одна позиция по ”Братьям-мусульманам”, израильско-палестинскому конфликту и будущему Афганистана.

Как и Оман, Катар - единственный член Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который стремится смягчить удар зачастую жестких заявлений блока в отношении Ирана. Возрождение СВПД зависит от того, смогут ли США и Иран разрешить свои разногласия и прийти к пониманию того, как заново начать исполнять условия сделки. По мнению экспертов, обсуждения будут длиться долго, а шансы прийти к взаимопониманию ничтожны. В начале недели госдеп США заявил, что ответ Ирана на американское решение в отношении европейского предложения по СВПД ”неконструктивен”. И в этой ситуации Катар стремится утвердить свои позиции в качестве посредника.

Мухаммед ибн Абдель Азиз аль-Хулайфи, помощник министра иностранных дел по региональным вопросам отправился в Тегеран, чтобы встреться с Али Багери Кани, главным переговорщиком по СВПД от Ирана. Подробности переговоров двух дипломатов неизвестны. Но катарское новостное агентство Qatar News Agency, ссылаясь на аль-Хулайфи, передает, что Катар надеется на соглашение между Тегераном и Вашингтоном, которое будет ”в интересах безопасности и стабильности региона”. 25 августа, через день после того как США дали свой ответ на европейское предложение по СВДП, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан созвонился со своим катарским коллегой, Мохаммедом ибн Адулрахманом Аль-Тани, чтобы обсудить траекторию продвижения по ядерному соглашению.

Катар - катализатор диалога

Катар, недовольный медленными темпами ирано-американской дипломатии, поднимает ставки, пытаясь склонить жесткую администрацию в Тегеране к компромиссам и таким образом завершить сделку, которая, как считает большинство региональных игроков, предотвратит военное столкновение и гипотетическую гонку ядерных вооружений.

В последние месяцы иранские и катарские чиновники неоднократно созванивались и встречались. Общим знаменателем всех контактов стал призыв к обязательному возвращению обеих сторон к исполнению ядерного соглашения, из которого бывший американский президент Дональд Трамп вышел в 2018 году. Катар был одной из пяти стран, которые Эбрахим Раиси посетил в первый год после вступления в должность президента. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани дважды встречался с Раиси в Тегеране, в основном по вопросу снижения напряженности между Ираном и США.

Иранский политолог Абдолрасул Дивсаллар, приглашенный профессор ближневосточных исследований в Католическом университете Святого Сердца в Милане, видит отличия в подходах Омана и Катара по урегулированию дипломатических разногласий между Ираном и США: ”Оман более опытный посредник, и его не так просто вовлечь в диалог, если отсутствует уверенность в его успехе или определенная стратегическая важность. Катар, скорее, предприниматель в мировой политике, который готов инвестировать в самые разнообразные вопросы. Он более амбициозен, стремится к усилению своей роли и готов участвовать в различных процессах, не рассчитывая на быстрый результат. Оман - медленный игрок, не заинтересованный в повторной дипломатии. А важность Катара состоит в том, что он готов стать связующим звеном между Ираном и США”.

Отношения между Ираном и Катаром также подкрепляются тем фактом, что они разделяют крупнейшее в мире газовое месторождение, Южный Парс/Северный купол. Его запасы оценивают в 50,97 трлн кубометров газа и 50 млрд баррелей конденсата. Во время дипломатического кризиса 2017-2021 годов в Персидском заливе, кода Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет расторгли дипломатические отношения с Катаром и в месте с рядом других арабских государств ввели экономические санкции в отношении Дохи, Иран открыто встал на сторону Катара, позволив использовать свое воздушное пространство во время наземной, морской и воздушной блокады страны.

Война между США и Ираном повлияет на Катар

По мнению экспертов, усилия Катара по восстановлению отношений между Тегераном и Вашингтоном должны рассматриваться на фоне в целом активной приверженности арабской нации миссии дипломатического посредника. ”Посредническая деятельность Катара не ограничена Ираном и США, но включает в себя усилия по достижению мирных договоренностей между военным правительством Чада и оппозиционными группами, между ”Хезболлой” и ливанским правительством, между Дарфуром и Суданом, "Талибаном" (запрещенная в РФ организация) и США, и даже хуситами и правительством бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, - отмечает Ноха Абуэльдахаб, доцент Джорджтаунского университета в Катаре. - Усилия по установлению мира формируют важную часть внешней политики Катара, так называемого небольшого государства. Активная роль посредника в конфликтах сделала Катар незаменимым региональным и международным игроком”.

28 июня Доха приняла очередной раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Впервые переговорный процесс, начавшийся в ноябре 2021 года, состоялся не в Вене. Несмотря на то, что ожидался определенный прорыв, стороны не смогли выйти из тупика. ”Катар оказался в центре внимания диалога по СВПД, когда считалось, что Корпус Стражей Исламской революции - единственная проблема на пути к соглашению. Однако с тех пор европейцы, изначально игравшие роль посредников между Ираном и США, занимают центральное положение, - говорит Али Ахмади, исполнительный научный сотрудник женевского Центра политики безопасности. - Серьезное дипломатическое присутствие Катара будет ощущаться еще какое-то время, поскольку ему удалось наладить продуктивные отношения со всеми сторонами”.

Враждебность между Ираном и США, имеющая глубинные исторические корни, усилилась за прошедшие сорок лет, и едва ли сойдет на нет. В отличие от других арабских партнеров Ирана, Омана и Кувейта, у Катара серьезные причины для сглаживания противоречий. Благодаря крепким связям как с Тегераном, так и с Вашингтоном, у Катара больше возможностей для разрядки напряженности.

”У Катара очевидный интерес в смягчении конфликта между Ираном и США, или, по крайней мере, в достижении временного согласия, - говорит Хамидреза Азизи, приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных вопросов и безопасности в Берлине. - С одной стороны, Катар - близкий партнёр США в регионе, на его территории находятся американские военнослужащие. Доха также стремится установить более тесные связи с другими членами НАТО. А с другой стороны, Иран - его сосед. Как и другие страны ССАГПЗ, в случае войны между Ираном и США, Катар тоже ощутит на себе негативное влияние. Вот почему Катар так стремится избежать подобного развития событий”.