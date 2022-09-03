Эрдоган предложил Путину помощь с Запорожской АЭС

3 сен. 18:28

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили о предложении Анкары о посредничестве в разрешении кризиса вокруг Запорожской АЭС. Как пишут западные СМИ, с такой инициативой выступил сегодня Эрдоган во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением", - рассказали представители президенту Турции.

Напомним, что на данный момент на Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается артиллерийским ударам ВСУ, работает несколько агентов МАГАТЭ.