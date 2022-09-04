Восемь удивительных фактов о медицине Древнего Рима

Врачи Древнего Рима не только прописывали пугающие эликсиры и ставили диагноз по сновидениям, но и добились значительных успехов в медицине. Медицина Древнего Римеа представляла собой сочетание научных знаний со сверхъестественными и религиозными верованиями. Римские врачеватели переняли многие практики и философию греческого врача Гиппократа и его последователей, особенно после прибытия в 219 году до н.э. Архагата Спартанского - первого греческого врача, практиковавшего в городе.

При этом, как пишет History, древние римляне носили амулеты, чтобы отпугнуть болезни, и соблюдали обеты, данные богам, наделенным силой исцеления. Из-за сочетания этих двух подходов история Римской империи изобилует удивительными фактами о здоровье и медицине.

1. Кровь и печень убитых гладиаторов лечит эпилепсию

Кровь гладиаторов не переставала течь после смерти по итогам схватки. Не зная причин возникновения эпилепсии, римские врачи рекомендовали всем страдающим загадочным недугом пить теплую кровь, вытекшую из перерезанного горла гладиатора в качестве эликсира. ”Кровь гладиаторов - глоток жизни для эпилептиков”, - пишет римский ученый Плиний Старший. Врачи также рекомендовали употреблять печень гладиаторов в качестве лекарства. Римский доктор Скрибоний Ларг описывает, как ”толпы зрителей бросались вперед, чтобы схватить кусочек печени убитого гладиатора, лежащего в пыли”. Вероятно, врачи прописывали настолько жуткие лекарства, поскольку считали, что гладиаторы умирали здоровыми.

2. Самый известный врач Древнего Рима влиял на медицинскую практику в течение 1300 лет после своей смерти

Гален Пергамский родился и вырос в Греции. Анатомию и теорию физиологии он изучал в Александрии. Он оттачивал свои медицинские навыки, занимаясь лечением раненых гладиаторов в родном городе, а затем в 162 году переехал в Рим. Гален умел удалять катаракту, а также был приверженцем физических упражнений, сбалансированного питания, хорошей гигиены и купания. Он выдвинул предположение, что мозг, а не сердце, контролирует тело. Он был первым врачом, продемонстрировавшим, что гортань генерирует голос и определил разницу между венозной и артериальной кровью. Будучи личным врачом нескольких императоров, Гален углублял свои знания анатомии, ухаживая за больными гладиаторами и вскрывая животных. Он написал сотни медицинских трактатов, некоторыми из которых врачи руководствовались вплоть до начала XVI века.

3. Ключ к здоровью - равновесие четырех гуморов

Римские врачи придерживались разработанной в Древней Греции теории о том, что здоровье и эмоциональное состояние человека управляются четырьмя гуморами: кровью, флегмой, желтой желчью и черной желчью. Каждому гумору соответствовало определенное состояние вещества: горячие, холодное, влажное и сухое. Римские врачи считали, что причиной многих заболеваний служил дисбаланс гуморов. Гален был уверен, что раковые опухоли провоцирует черная желчь. Баланс достигался за счет таких процедур как кровопускание, вызывание рвоты, а также с помощью клизмы, которые вызывали потоотделение и сопровождались поглощением большого количества пищи - горячей или холодной, влажной или сухой.

4. Возможности изучения анатомии человека были ограничены

В Древнем Риме существовал запрет на вскрытие человеческих трупов из-за религиозных и этических соображений, а также ввиду опасности для общественного здравоохранения, что препятствовало анатомическим исследованиям. Врачи, в том числе и Гален, полагались на вивисескцию животных, в частности свиней и приматов, поскольку их анатомия напоминает человеческую. Вскрытия проводились публично: они были и развлечением, и способом привлечь новых пациентов.

5. Врачи ставили диагноз по сновидениям

Многие римские доктора принимали во внимание сновидения, когда ставили диагноз и назначили лечение, поскольку верили, что они, возможно, сигнал души о гуморальном дисбалансе в теле. Врачи считали, что сны могут рассказать о пациенте то, что не видно невооруженным взглядом. ”То, что больной видит и делает в сновидениях часто указывает на недостаток или избыток, а также качество гуморов”, - пишет Гален. Считалось, что сны о снеге или льде, например, указывают на избыток флегмы (гумор, считавшийся холодным и влажным), а сновидения о пожарах были признаком избытка желчи (горячей и сухой). Гладиатору, которому приснился сон о том, как он задыхается, стоя в цистерне с кровью, Гален поставил избыток гумора, и назначил в качестве лечения кровопускание.

6. Благодаря армейскому медицинскому корпусу римские солдаты жили дольше, чем обычные граждане

Первый профессиональный армейский медицинский корпус учредил император Август. Он привлекал греческих врачей, предоставляя им римское гражданство, освобождение от налогов и пенсии. В медицинском корпусе было создано одно из первых полевых хирургических отделений, разработана система санитарии для предотвращения заболеваний, был впервые применён жгут для остановки кровотечения и перекрытия артерий для наложения швов. Врачи медицинского корпуса были в авангарде медицины: они подхватывали новые идеи во время путешествий, а также изучая анатомию человека во время операций на раненых легионерах в полевых госпиталях. Благодаря инновациям древнеримского медицинского корпуса продолжительность жизни солдат была на пять лет больше, чем у среднестатистического гражданина страны.

7. Медицинские профессии были открыты для женщин

Изучив медицинские трактаты, юридические документы и надгробные надписи, ученые пришли к выводу, что женщины тоже практиковали медицину в Древнем Риме. Женщин-врачей было немного. В основном женщины были акушерками: они помогали принимать роды врачам-мужчинам и прописывали лекарства от бесплодия. Женщины-врачи, занятые не в гинекологии и акушерстве, а в других сферах, в основном были свободными гражданами греческого происхождения, в то время как акушерки зачастую были рабынями.

8. Капуста считалась чудодейственным лекарством

Многие римские врачи считали, что здоровье зависит от правильного рациона, и продвигали капусту как ”суперпродукт”, который предотвращает развитие широкого спектра заболеваний. ”Сложно перечислить все преимущества капусты”, - пишет Плиний Старший. Римский историк Катон Старший подтвердил его тезис, на две тысячи слов расписав пользу капусты в трактате ”О сельском хозяйстве”. По мнению Катона листья капусты могли вылечить головную боль, нарушения зрения и пищеварения. С помощью толченной капусты можно было безболезненно вылечить раны, ушибы, язвы и вывихи. ”Одним словом, капуста лечит все больные внутренние органы”, - пишет Катон. Историк считал, что вдыхание паров отваренной капусты способствует зачатию, а ванна из мочи человека, который съел большое количество капусты, помогает при множестве других заболеваний.