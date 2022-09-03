Узбекистан и Россия увеличат продажи еды друг другу

3 сен. 18:14

Как сообщили сегодня в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, власти республики намерены уже в этом году нарастить как экспорт, так и импорт сельхозпродукции из России. Решение было принято после переговоров в Москве главы ведомства, вице-премьера Жамшида Ходжаева и зампреда правительства России Виктории Абрамченко.

"Отмечено, что за период январь-июль текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию составил $222,5 млн – рост 52% к аналогичному периоду 2021 года. Достигнута договоренность наращивать взаимодействие в данном направлении", - приводит сообщение МИВТ Спутник-Узбекистан.

Также в Москве Ходжаев провел переговоры в Минсельхозе и РЖД, а также встретился с представителями нескольких крупных предприятий. "Достигнуты договоренности об углублении взаимодействия и реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, развитии транспортно-логистических коммуникаций в Центральной Азии", - сказано в пресс-релизе МИВТ.