Ильхам Алиев: "Мы никогда не ставили перед собой цель конкурировать с российским газом на европейском рынке"

Вчера в ходе визита в Италию, где проходил международный форум, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал корреспонденту итальянской газеты İl Sole 24 Ore об отношениях с соседями, энергоресурсах и транспортных коридорах.

О мирном соглашении с Арменией

С премьер-министром Армении мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Это предложение мы выдвинули сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы нуждаемся мирном соглашении. Чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года. Многое будет зависеть от хода мирных переговоров, какими будут временные рамки и содержание. Мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их.

О региональной инфраструктуре

Вопрос создания инфраструктуры, соединяющей Азербайджан, Армению и других наших соседей, нашел отражение в трехстороннем Заявлении, подписанном после окончания войны. Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях. Мы ввели в эксплуатацию первый международный аэропорт. Уже функционирует взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, в скором времени состоится его открытие. Мы построили электростанции и проложили линии электропередач, строим автомобильные дороги, тоннели, мосты и железные дороги. Мы делаем это не только для обеспечения сообщения с соседями и внутреннего пользования. Эти усилия направлены также на реализацию Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его Нахчыванской Автономной Республикой.

Об энергоресурсах

Все наши энергетические проекты, в том числе связанные с транспортировкой природного газа, рассчитаны на имеющиеся объемы. Мы еще много лет назад подписали контракты с европейскими компаниями, получающими газ из Азербайджана, инвестировали в трубопроводы, стали транспортировать газ в Европу лишь полтора года назад. С Урсулой фон дер Ляйен мы обсуждали вопрос увеличения добычи в короткий срок. Увеличение вдвое экспорта в Европу – большое дело. Это – не простой вопрос. Необходимо вложить инвестиции, расширить технические возможности, так как в настоящее время пропускная способность ТАР –трубопровода, транспортирующего газ в Европу, составляет 10 млрд кубометров. То есть, мы должны довести ее до 20 млрд кубометров, что требует финансовых средств и договоренностей между акционерами, это – целый процесс. Объем наших подтвержденных запасов составляет, по меньшей мере, 2,6 триллиона кубометров газа. Потенциально мы можем экспортировать в Европу и больше 20 миллиардов кубометров газа.

Европа не является для нас единственным рынком

Мы снабжаем газом Турцию в таком же объеме, как и Италию. Экспорт составляет 10 млрд кубометров, потребности турецкого рынка тоже возрастают. Мы снабжаем газом и Грузию, хотя этот рынок не так велик. В нынешнем году наш общий экспорт составит 22-23 млрд кубометров. Но для увеличения добычи необходимо вложить в месторождения крупные инвестиции и расширить технические возможности. Речь идет не только о ТАР. Мы должны расширить TANAP с 16 миллиардов до 32 миллиардов кубометров. Для этого нам не придется строить новый трубопровод. Мы только должны будем сдать в эксплуатацию компрессорные станции. А это требует инвестиций.

Ни раньше, ни теперь мы не ставили перед собой цель конкурировать с российским газом на европейском рынке

У нас свое место. Мы подписали контракты с тремя европейскими странами - Италией, Грецией и Болгарией. Есть потребность и у других европейских стран, и мы ее изучаем.

О "давлении" России

Мы никогда его не испытывали. Наши отношения в регионе очень хорошо сбалансированы и имеют свою динамику. У нас различная двусторонняя повестка дня сотрудничества с каждой из соседних стран. Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом. Поэтому в столь сложной ситуации мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей, связанных с нашей позицией. А наша позиция предельно проста: мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это – фундаментальная позиция. Наша территориальная целостность была нарушена, мы занимаем эту позицию и после восстановления территориальной целостности. У нас нет ничего такого, что бы вызывало озабоченность в связи с региональным развитием.

О восстановлении освобожденных территорий

Работая на освобожденных от оккупации территориях, турецкие компании идут на первом месте, и это естественно, так как Турция является нашим союзником, близким другом и соседом. На втором месте – итальянские компании. Мемориальный музей и Музей Победы будут построены итальянскими компаниями не только в Баку, но и в освобожденных от оккупации городах. Итальянские компании обеспечили оборудованием электростанции в четырех освобожденных от оккупации районах – Агдаме, Физули, Губадлы и Кяльбаджаре. Еще одна итальянская компания по нашей просьбе создала дизайн и осуществит проект новой мечети в Шуше. Мы наметили большие планы, связанные с приглашением в основном итальянских компаний для возведения ветряных, солнечных и гидроэлектростанций.

О значимости Каспия

Мы построили крупнейший торговый порт на Каспийском море. Он должен обладать способностью принимать 25 миллионов тонн грузов и миллион контейнеров. Мы построили в Баку судостроительный завод. Мы можем строить все виды судов, перевозящих нефть и другие грузы с восточного побережья Каспийского моря. Мы построили железные и автомобильные дороги. Растет экспорт из Китая и стран Центральной Азии через Азербайджан, думаю, что рост составляет 20 процентов. Азербайджан, не имеющий выхода к открытому морю, становится сегодня региональным транспортным центром – не только с Востока на Юг и обратно, но и с Севера на Юг. Транспортный коридор Юг-Север проходит через Азербайджан, варианта иного маршрута нет. Этот коридор представляет интерес для российских компаний, так как сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в европейские пункты.

Маршрут, ведущий в Иран и к побережью Персидского залива, через Азербайджан становится наиболее привлекательным для российских компаний.

То же самое можно сказать о маршруте, который тянется от Персидского залива до России через Азербайджан.

О проекте Транскаспийского трубопровода

Транскаспийский проект обсуждается уже 15 лет, но с практической точки зрения ничего не предпринято. Выдвигая инициативу по строительству Южного газового коридора, мы взяли на себя ведущую роль, создали команду, провели переговоры с зарубежными государствами, потребителями, компаниями. Мы также являлись основным инвестором. Так было и во время строительства трубопровода от Баку до Джейхана. Инициаторами этого проекта выступили не транзитные страны, а владельцы ресурсов. Транзитные страны могут лишь оказать поддержку, обеспечить территорией или получать общие акционерные или транзитные взносы. Иными словами, Транскаспийский трубопровод не является азербайджанским проектом. Что же касается наших нефтяных и газовых проектов, то все они реализованы. В настоящее время мы осуществляем проект, связанный с экспортом электроэнергии в Европу. А Транскаспийский проект основан на ресурсах Туркменистана. Если правительство Туркменистана решит построить Транскаспийский трубопровод, мы их поддержим.