В СКФО пройдет 900-километровая велогонка "Дружба народов Кавказа"

3 сен. 17:58

Как сообщили сегодня в Федерации велосипедного спорта России, 6 сентября в Нальчике, на площади Абхазии, стартует XXX велогонка "Дружба народов Кавказа". Гонка входит в открытый Чемпионат России по велоспорту.

Гонка продлится 11 дней – финиш установлен в Майкопе, куда по плану велосипедисты должны прибыть 16 сентября, пишет РИА Кабардино-Балкария.

За это время порядка 150 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси преодолеют трассу в 910 км, проедут по землям Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

В этом году гонка проходит в особых условиях, поскольку она приурочена к столетию Кабардино-Балкарии.