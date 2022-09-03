Казахстан эвакуирует население из Костанайской области

3 сен. 17:43

Как сообщили сегодня в МЧС Казахстана, в Костанайской области в настоящее время ведется эвакуация сел из-за разрастающегося лесного пожара.

"Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человек) и северной части села Аманкарагай (1 тыс человек). В селе Озерное горят три жилых дома", - уточнили в МЧС республики.

Также эвакуируются села Калинино (228 человек) и Лесное (363 человека). Несколько минут назад стало известно об угрозе нефтебазе в селе Аманкарагай.

Из-за продолжающейся жары и сильного ветра огонь распространился уже на территории в 3 тыс га.