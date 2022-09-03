Будапешт: у Европы остался только "Турецкий поток"

3 сен. 17:29

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал сегодня, что единственным надежным источником российского газа в Европе на сегодняшний день остался "Турецкий поток", ведущий из Турции в Грецию, Болгарию, Венгрию и Сербию.

"Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы "Турецкий поток", сейчас бы у нас были большие проблемы", - обратил внимание Сийярто, находясь с визитом в Сербии.

"Сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", - приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД Венгрии напомнил, что другие российские газопроводы остановились полностью, либо на время. "А "Турецкий поток" полностью надежен. Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод", - заявил глава венгерской дипломатии.

Кроме того, он обратил внимание, что худшие последствия для Венгрии наступили бы в том случае, если бы страна перестала получать российский газ.