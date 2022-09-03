Президент Азербайджана объяснил, почему Москва и Тегеран поддерживают его

3 сен. 17:14

Баку ведет открытый и искренний диалог со всеми своими международными партнерами и всегда выполняет взятые на себя обязательства, благодаря чему у него установлены крепкие и надежные отношения с соседними государствами. Об этом в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас особая и различная двусторонняя повестка дня сотрудничества с каждой из соседних стран. Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом", - прежде всего подчеркнул президент Азербайджана.

"Поэтому в столь сложной ситуации мы не получали ни от России, ни от Ирана никаких месседжей, связанных с нашей позицией. Наша позиция предельно проста. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность любого государства, и это – фундаментальная позиция. Территориальная целостность страны не может быть нарушена с применением силы, это – нарушение международного права. Такая позиция может кому-то нравиться, кому-то нет, но они обязаны учитывать это", - обратил внимание Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что в поведении Баку нет ничего, что могло бы вызывать озабоченность соседей в плане регионального развития.