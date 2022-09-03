Леса в Кахети начали тушить с вертолетов МВД и Нацгвардии

3 сен. 16:59

Как сообщили сегодня в Службе по управлению ЧС МВД Грузии, лесной пожар близ села Шилда в регионе Кахети достиг таких масштабов, что к его тушению были подключены вертолеты пограничной службы МВД и Нацгвардии Сил обороны.

На месте продолжают работать пожарники с использованием спецтехники, лесные службы расчищают подъезды к очагам пожара, пишет Спутник-Грузия.

Напомним, что лес у Шилды загорелся в четверг. В данный момент горит нижний покров лиственного леса близко к альпийской зоне, и сложный рельеф создает проблемы для эффективной работы пожарных.

В Кахети уже несколько недель не было дождей, однако синоптики обещают осадки в воскресенье, что может помочь с тушением леса у Шилды.