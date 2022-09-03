Эрдоган напомнил Греции о победе турецкой армии при Думлупынаре

3 сен. 16:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале авиации и технологий Teknofest Karadeniz в Самсуне, призвал Грецию отказаться от военных провокаций против турецкой армии.

Прежде всего он заявил, что Турция будет неизбежно укреплять свою обороноспособность. "Причина, по которой Турция активно развивает технологии – это не стремление к новым войнам, а вынужденная мера, нацеленная на укрепление мощи страны", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Одной из проблем для Турции по-прежнему остается провокационная политика Греции. "Если они продолжат нынешний курс, то заплатят высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире!", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом он напомнил о столетии победы над греческой армией войск Мустафы Кемаля Ататюрка, благодаря которой Афины потеряли контроль над турецкими землями. "Турцию не остановит факт оккупации островов Грецией. В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей", - заверил президент Турции.