Рамзан Кадыров задумался об отставке

3 сен. 16:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня на своем Telegram-канале, что раздумывает об отставке с поста руководителя республики.

"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", - заявил Рамзан Кадыров.

Также он выразил надежду, что его подписчики поддержат и поймут его.

В приложенном к записи ролике Кадыров отмечает, что руководит Чечней уже 15 лет. "Я думаю, что мое время пришло, пока меня выгнали… Мы об этом уже начали думать", - сказал глава Чечни.