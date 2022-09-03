Ильхам Алиев: мирный договор Азербайджана и Армении может быть подписан через несколько месяцев

3 сен. 16:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore заявил об абсолютной готовности Баку к разработке и подписанию мирного договора с Ереваном, для чего в настоящее время существуют все необходимые условия.

"Ситуация в нашем регионе развивается в мирном направлении, я надеюсь на это. Я прибыл в Италию из Брюсселя. Там состоялась наша трехсторонняя встреча с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением", - прежде всего напомнил он о встрече с Николом Пашиняном 31 августа.

"Это предложение мы выдвинули, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении. Для того, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года. Считаю это одним из наиболее важных итогов встречи", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Конечно, многое будет зависеть от хода мирных переговоров, какими будут временные рамки и содержание. Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их", - заключил Ильхам Алиев.